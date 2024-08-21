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Общество

Алексей Несмашный станет гостем программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 августа, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Александра Машкарина станет заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный.

Алексей Несмашный. Фото: ПАИ

Как идут капремонты учреждений образования Пскова? Сколько уже подано заявлений в первые классы городских школ? Каких педагогов острее всего не хватает в школах Пскова и придут ли в них новые кадры 1 сентября? Какие крупные культурные, спортивные и молодёжные мероприятия состоятся этой осенью в Пскове?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.

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