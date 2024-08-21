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Происшествия

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с арендованными картами

Стали известны случаи, когда люди подвергались новой схеме мошенничества с арендованными у дропов банковскими картами, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу одного из российских банков.

Мошенники начали арендовывать банковские карты у дропов, чтобы выводить на них похищенные деньги. Они используют сторонние счета и карты с логинами и паролями в приложениях банка, а затем просят жертв перевести на них деньги.

Новая схема мошенничества влечёт за собой попадание в чёрные списки банков и даже соучастие в уголовно наказуемом преступлении. Так, дропы могут стать жертвами мошенников, поскольку после получения доступа к личным данным злоумышленники могут оформить на них кредиты и оставить в должниках.

Ранее аферисты выкупали карты и избавлялись от них уже после совершения транзакции. Теперь новая схема позволяет переложить ответственность на изначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления.

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