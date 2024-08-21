Псковский технический лицей вошёл в топ-500 лучших школ России
Псковский технический лицей вошел в топ-500 лучших школ России. Об этом сообщается на сайте «РАЭКС-Аналитика».
Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») в десятый раз подготовило рейтинги лучших российских школ, основанные на данных о поступлении школьников в ведущие университеты страны.
В рейтинге по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, ПТЛ занял 320-е место из 500. При этом доля зачисленных по общему конкурсу на бюджетной основе среди выпускников школы, поступивших в ведущие вузы РФ, составила 74%.
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