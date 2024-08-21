Псковский технический лицей вошёл в топ-500 лучших школ России

18:24, 21 августа 2024, ПАИ

Псковский технический лицей вошел в топ-500 лучших школ России. Об этом сообщается на сайте «РАЭКС-Аналитика».

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») в десятый раз подготовило рейтинги лучших российских школ, основанные на данных о поступлении школьников в ведущие университеты страны.

В рейтинге по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, ПТЛ занял 320-е место из 500. При этом доля зачисленных по общему конкурсу на бюджетной основе среди выпускников школы, поступивших в ведущие вузы РФ, составила 74%.