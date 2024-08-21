Наталья Фёдорова оценила оснащение сельских ФАПов в ходе рабочей поездки в Серёдкинскую волость

19:47, 21 августа 2024, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова в ходе рабочей поездки в Серёдкинскую волость оценила оснащение местных ФАПов и пообщалась с фельдшерами. Об этом глава муниципалитета сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В деревне Спасовщина два года назад возведён модульный ФАП. Пункт оснащён необходимым медицинским оборудованием для ведения приёма жителей, отметила Наталья Фёдорова. В ФАПе работает опытный фельдшер с многолетним стажем Людмила Фурман. Приём пациентов отдалённых населённых пунктов Серёдкинской волости осуществляется с помощью мобильного ФАПа.

В деревне Гверздонь Наталья Фёдорова посетила ФАП, в котором в настоящее время проводится капитальный ремонт за счёт средств центральной районной больницы. Этот медицинский пункт обслуживает население Гверздони и ближайших деревень. Фельдшер Александр Васильев сейчас ведёт выездное обслуживание населения.

«Пациентов достаточно много, жители исправно проходят диспансеризацию, анализы отправляются в районную поликлинику. Стараемся помогать Псковской межрайонной больнице делать медицинскую помощь доступной для людей. В сентябре этого года отремонтированный ФАП должен открыть свои двери для пациентов», – отметила Наталья Фёдорова.