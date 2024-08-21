Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Фёдорова оценила оснащение сельских ФАПов в ходе рабочей поездки в Серёдкинскую волость

Глава Псковского района Наталья Фёдорова в ходе рабочей поездки в Серёдкинскую волость оценила оснащение местных ФАПов и пообщалась с фельдшерами. Об этом глава муниципалитета сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

​Наталья Фёдорова оценила оснащение сельских ФАПов в ходе рабочей поездки в Середкинскую волость. Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

В деревне Спасовщина два года назад возведён модульный ФАП. Пункт оснащён необходимым медицинским оборудованием для ведения приёма жителей, отметила Наталья Фёдорова. В ФАПе работает опытный фельдшер с многолетним стажем Людмила Фурман. Приём пациентов отдалённых населённых пунктов Серёдкинской волости осуществляется с помощью мобильного ФАПа.

В деревне Гверздонь Наталья Фёдорова посетила ФАП, в котором в настоящее время проводится капитальный ремонт за счёт средств центральной районной больницы. Этот медицинский пункт обслуживает население Гверздони и ближайших деревень. Фельдшер Александр Васильев сейчас ведёт выездное обслуживание населения.

«Пациентов достаточно много, жители исправно проходят диспансеризацию, анализы отправляются в районную поликлинику. Стараемся помогать Псковской межрайонной больнице делать медицинскую помощь доступной для людей. В сентябре этого года отремонтированный ФАП должен открыть свои двери для пациентов», – отметила Наталья Фёдорова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 августа 2024

Новый терминал псковского аэропорта планируют построить в 2025 году
21 августа 2024

Михаил Ведерников провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка в Псковской области
21 августа 2024

Псковичи принимают участие в молодёжном форуме «Машук»
21 августа 2024

Наталья Фёдорова оценила оснащение сельских ФАПов в ходе рабочей поездки в Серёдкинскую волость
21 августа 2024

Пять авиабомб времён Великой Отечественной войны подорвали в Палкинском районе
21 августа 2024

Совет по делам многодетных семей прошёл в правительстве Псковской области
21 августа 2024

В Стругах Красных подвели итоги районного конкурса «Ветеранское подворье – 2024»
21 августа 2024

Новые «Кванториумы» и готовность псковских школ к учебному году обсудили на «Серебряном дожде». Главное

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...