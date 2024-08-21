В пяти муниципалитетах Псковской области ограничат движение из-за тренировочных сборов по ралли ​с 7 по 11 сентября

21:32, 21 августа 2024, ПАИ

В связи с проведением тренировочных сборов по авторалли на территории Псковской области с 7 по 11 сентября вводится прекращение движения транспорта по региональным дорогам. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

7 сентября с 10:00 до 18:00 движение ограничат на автодороге Идрица – Лопатово и участке дороги Сутоки – Уклеино Себежского района; автодороге Кудеверь – Бардово Бежаницкого района.

8 сентября с 10:00 до 18:00 на автодороге Новоржев – Кудеверь (от деревни Апросово до деревни Луневка, от деревни Тарасово до деревни Самсониха, до деревни Плавно Новоржевского муниципального округа и до деревни Зубково Бежаницкого района).

9 сентября с 10:00 до 18:00 движение перекроют на автодороге Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино (от деревни Травино Порховского района до деревни Капустино Дедовичского района и от деревни Навережье до деревни Сысоево Дедовичского района).

10 сентября с 10:00 до 18:00 ограничение вводится на автодороге Бежаницы – Кудеверь – Болгатово (от деревни Духново до деревни Шагино и от деревни Шагино до деревни Курочкино Опочецкого муниципального округа и от деревни Аксёново до деревни Туровские Холмы Бежаницкого района).

11 сентября с 10:00 до 18:00 движение ограничат на автодороге Рахнихино – Разбегаево (от деревни Дорохово до деревни Конохово и от деревни Молчаново до деревни Разбегаево Новоржевского муниципального округа).