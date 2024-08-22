Чего не хватает Псковской области для развития шахмат, обсуждают в медиацентре ПАИ

11:02, 22 августа 2024, ПАИ

Круглый стол, посвящённый трудоустройству студентов и тренеров в качестве педагогов всеобуча и шахматных тренеров в образовательных учреждениях Пскова, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 22 августа.

Эксперты расскажут, чего не хватает Псковской области для развития шахмат, и сформируют инструкцию для возможных кандидатов на замещение должностей педагогов всеобуча в образовательных организациях или тренеров по шахматам.

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