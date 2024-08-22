«Кавказ» отказался от строительства фиджитал-центра в Пскове
Общество с ограниченной ответственностью торговый дом «Кавказ» отказался от исполнения контракта на строительство фиджитал-центра в Пскове, сообщили ПАИ в УФАС России по Псковской области.
Торговый дом «Кавказ» выиграл аукцион на строительство фиджитал-центра в Пскове со сроком строительства 11 месяцев. В конце 2023 года до наступления холодов подрядчик вырыл котлован под плиту сооружения, но снова приступил к работам лишь в мае нынешнего года из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, в ходе работ заказчик неоднократно менял размеры фундаментной плиты. Все изменения подрядчик выполнял.
По итогу отказа торгового дома «Кавказ» от выполнения работ УФАС не усмотрел умышленного уклонения от исполнения работ.
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