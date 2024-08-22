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Культура

Ирина Казимир и Инна Зуб станут гостями программы «Минкульт»

Руководитель хореографического ансамбля «Русские узоры» Ирина Казимир и начальник отдела концертно-досуговой деятельности Дома офицеров Инна Зуб станут гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 августа, в 14:00.

Что отличает русский народный танец и какие узоры для него характерны? На каком уровне развития сегодня танцевальная культура в Пскове? Балетмейстер – строгий тренер или добрый родитель? Когда стартует и в чём особенность регионального фестиваля хореографического искусства? Какими качествами должен обладать профессиональный танцор?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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