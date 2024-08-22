Два человека погибли в ДТП в Дедовичском районе

14:03, 22 августа 2024, ПАИ

Два человека погибли, один пострадал в результате ДТП в Дедовичском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

21 августа на дороге Пожеревицы – Вышегород 40-летняя женщина-водитель автомобиля «Шевроле Ланос» на прямом участке дороги не справилась с управлением, в результате машина съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водитель и 41-летний пассажир – её муж погибли на месте. Второй пассажир, 34-летний мужчина, доставлен в больницу.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.