Расчётный счёт

15:11, 22 августа 2024, ПАИ

Расчётный счёт – это банковский счёт, который открыт предпринимателем или юридическим лицом, ведущим коммерческую деятельность. Наличие расчётного счёта является обязательным условием и реквизитом организации.

Клиент может распоряжаться собственными средствами, которые хранятся на счету, по своему усмотрению. Согласно действующему законодательству, количество счетов, владельцами которых может быть один предприниматель, не ограничено.

Виды операций

Расчётный счёт, открытый юридическим лицом, используется для проведения разного рода транзакций. К ним относятся:

расчёты с контрагентами, партнёрами, клиентами. Возможны как приходные, так и расходные операции;

перечисление заработной платы;

зачисление выручки;

оплата коммунальных услуг, налогов и штрафов, а также обязательных страховых взносов;

списание кредитных платежей;

снятие наличных через банковскую карту, привязанную к выбранному счёту.

Следует обратить внимание, что владелец расчётного счёта может контролировать движение средств, самостоятельно запрашивать выписки за нужный период времени в режиме онлайн. Это отличная возможность принимать управленческие решения своевременно.

Стоимость пользования расчётным счётом зависит от банка, которому он принадлежит: в среднем цена варьируется в диапазоне от 400 до 2 500 рублей в месяц.

Виды расчётных счетов

В зависимости от того, для проведения каких операций предприниматель будет пользоваться счётом, такой банковский продукт делится на несколько категорий. Основной счёт предназначен для расчётов с партнёрами и представителями государственных структур с использованием оборотных средств компании.

Для того, чтобы привязать банковскую карту для снятия наличных и использования в банкомате, необходимо открыть карточный счёт.

Многие предприниматели хранят средства на депозитном счету: в зависимости от остатка они получают процентную прибыль. Как правило, такие счета нельзя использовать для проведения транзакций на протяжении определённого промежутка времени.

Лицевой счёт предназначен для хранения денежного фонда компании и перечисления средств в рамках кредитных договоров, а также для оплаты труда сотрудников.

В случае, когда предприятию выделяются средства из бюджета, они поступают строго на бюджетный счёт и могут расходоваться только в рамках целевого назначения.

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