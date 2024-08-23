Онкологи станут гостями программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

11:48, 23 августа 2024, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 23 августа, в 14:00. Гостями ведущих Алены Комаровой и Ларисы Малковой станут главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров и заместитель главного врача, торакальный хирург-онколог Александр Луфт.

Какова статистика по заболеваемости раком легких в Псковской области? Кто чаще болеет – мужчины или женщины и в каком возрасте? Кто находится в группе риска? Играет ли роль наследственность? Какие возможности для лечения рака легкого имеет Псковская область?

Об этом и многом другом специалисты расскажут в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВК»: https://vk.com/paipskov.