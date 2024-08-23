Больше 300 случаев рака лёгкого выявляется в Псковской области каждый год

14:13, 23 августа 2024, ПАИ

С 19 по 25 августа в России проходит неделя борьбы с раком лёгкого, так как именно этот вид рака выявляется на поздних стадиях, пояснил главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров. Речь об этом шла в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, в 2021-2022 годах в Псковской области рак лёгкого стоял на первом месте по распространённости среди мужчин. Однако с 2023 года первое место занимает рак предстательной железы – в том числе благодаря диспансеризации.

«В регионе ежегодно выявляется более 300 случаев рака лёгкого. В этом году мы наблюдаем увеличение выявляемости. За семь месяцев этого года таких случаев уже более 200, можно прогнозировать, что по итогам года будет 350–400 выявленных случаев», – отметил Александр Юров.

В России рак лёгкого у мужчин выявляется в пять–шесть раз чаще, чем у женщин, при этом лишь в 30% случаев заболевание удаётся обнаружить на первой–второй стадии. «Псковской области удалось достичь показателя в 37%», – рассказал онколог.