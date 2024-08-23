Псковский онколог: Курение в 14 раз увеличивает риск возникновения рака лёгкого

14:42, 23 августа 2024, ПАИ

Курение в 14 раз увеличивает риск возникновения рака лёгкого, заявил главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Женщина, живущая с курящим мужчиной, также рискует заболеть из-за пассивного курения, это доказанный факт. Более того, на курильщиков с раком лёгкого химиотерапия действует меньше», – добавил Александр Юров.

Причём женщины чаще подвержены аденокарциноме (один из видов рака лёгкого) с агрессивным течением, плюс склонны к разного рода мутациям рака. «Поэтому рак лёгкого у женщин онкологов всегда настораживает, так как это часто очень агрессивное течение болезни», – пояснил заместитель главного врача, торакальный хирург-онколог Александр Луфт.

Он уточнил также, что раку лёгкого подвержены люди, которые выкуривают больше 10 сигарет в день. «Но даже одна сигарета – это, разумеется, тоже большой вред», – отметил врач.

К факторам риска для этого заболевания относится и работа на вредных производствах – с радоном и асбестовой пылью. Туберкулёз также может являться предвестником рака.

«Судя по статистике, раком лёгкого чаще всего болеют люди 55–75 лет. Из 300 выявленных в прошлом году случаев порядка 250 приходилось на этот возраст. Есть пациенты и гораздо младше, и старше. Например, у нас лечится пациент, которому всего 22 года», – привёл пример Александр Юров.