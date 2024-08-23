Основные симптомы рака лёгкого перечислил онколог из Пскова

14:53, 23 августа 2024, ПАИ

Основные симптомы рака лёгкого перечислил главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, любой вид рака сопровождается немотивированным снижением веса, повышенной утомляемостью и слабостью. «Для рака лёгкого характерны боли, повышение температуры как при воспалении лёгких. Если заниматься самолечением, то симптомы можно временно заглушить, а опухоль всё равно продолжит расти», – предупредил специалист.

Среди специфических симптомов рака лёгкого – сильная одышка и кашель, который возникает в определённое время суток или, например, после нагрузки. «Хуже, когда к кашлю добавляется кровохарканье», – отметил врач.

У периферического рака лёгкого симптомов может не быть. «В этом случае приходится сталкиваться с запущенными случаями», – рассказал Александр Юров.

Он также рекомендовал пациентам из группы риска, например, с хронической обструктивной болезнью лёгких ежегодно проводить рентген-исследование лёгких.