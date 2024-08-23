Главврач: Для лечения рака лёгкого в Псковском онкодиспансере есть всё необходимое

15:26, 23 августа 2024, ПАИ

Для лечения рака лёгкого в Псковском онкодиспансере есть всё необходимое, сообщил главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Он отметил, что это заболевание можно лечить тремя известными способами – химиотерапией, лучевой терапией и оперативным путём. «В нашем диспансере такие возможности есть, поэтому очень важно понять, какая стадия, чтобы применить ту или иную или совокупность тактик», – отметил медик.

Александр Юров также уточнил, что в прошлом году 70% псковичей с раком лёгкого перенесли хирургическое вмешательство, в этом году процент вырос до 87. «В том числе и потому, что выросло количество выявляемых на ранних стадиях случаев, когда опухоль ещё операбельна», – уточнил врач.

Заместитель главного врача, торакальный хирург-онколог Александр Луфт рассказал, что чаще всего пациенты попадают в онкодиспансер по направлению от терапевтов, рентгенологов и неврологов. В последнем случае пациент, принимая периферический рак лёгкого за межрёберную невралгию, отправляется к неврологу, который не сразу может понять в чём дело.

«Рак лёгкого имеет свойство давать метастазы в кости и головной мозг, поэтому иногда приходится двигаться от обратного и искать заболевание от метастаз, например, когда у человека имеют место быть патологические переломы костей», – уточнил Александр Луфт.