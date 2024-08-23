Псковичи с раком лёгкого стали жить дольше

16:24, 23 августа 2024, ПАИ

На учёте в онкодиспансере стоят более 600 псковичей, которые перешагнули пятилетний порог выживаемости с раком лёгкого. Ещё три года назад таких пациентов было менее 400, рассказал главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Пациентов в длительной ремиссии стало больше. «Новые методы лечения, которые появляются ежегодно, позволяют продлевать людям жизнь. У нас есть пациент, который проходит терапию одним препаратом, уже девять лет. Причем он работает и чувствует себя хорошо, несмотря на запущенную стадию, метастазы и неоднократные операции», - отметил Александр Юров.

Специалист порекомендовал псковичам не бояться онкологов, обращаться к врачам вовремя, отказаться от курения, алкоголя, гиподинамии и активнее проветривать помещения офисов.