Коронавирус помог псковским врачам обнаруживать рак лёгкого на ранних стадиях

16:32, 23 августа 2024, ПАИ

Коронавирус помогал псковским врачам обнаруживать рак лёгкого на ранних стадиях, рассказал главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, ранней выявляемости способствовало большое количество КТ-исследований пациентов, которые моментально указывали на имеющиеся патологии. «Эти раки на ранних стадиях были успешно прооперированы. В этом нам ковид помог», – отметил Александр Юров.

Заместитель главного врача, торакальный хирург-онколог Александр Луфт добавил, что в каком-то смысле коронавирус исполнил мечту онкологов по использованию компьютерной томографии для массового скрининга пациентов. «А собственно коронавирус как болезнь никак не повлиял на течение рака лёгкого», – добавил специалист.