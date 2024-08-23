19-летний великолучанин похитил игровую приставку из торгового зала крупного магазина техники

20:28, 23 августа 2024, ПАИ

19-летний великолучанин похитил игровую приставку из торгового зала крупного магазина техники. Заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подозреваемым в деле стал великолучанин 2005 года рождения. При обыске у него была изъята похищенная вещь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 «Кража» УК РФ. Ведется расследование.