19-летний великолучанин похитил игровую приставку из торгового зала крупного магазина техники
19-летний великолучанин похитил игровую приставку из торгового зала крупного магазина техники. Заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Подозреваемым в деле стал великолучанин 2005 года рождения. При обыске у него была изъята похищенная вещь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 «Кража» УК РФ. Ведется расследование.
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23 августа 2024
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