Посвящённую Псковской области выставку книг открыли в библиотеке Курбатова в Пскове

20:51, 23 августа 2024, ПАИ

К 80-летию образования Псковской области отдел регионоведения регионального краеведческого центра библиотеки имени В. Я. Курбатова подготовил выставку, на которой представлено более 170 книг. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

В числе книг – «Псковская энциклопедия», «Красная книга Псковской области», книги о псковичах, которые прославили свою малую родину на весь мир, знаменитых псковских монастырях и храмах, а также легендах, былях и даже псковской кухне.

«Мы отбирали книги по тематическим разделам, соответствующим основным сторонам истории и жизни Псковской области за прошедшие 80 лет. Благодаря этим книгам можно получить представление об органах власти и управления, численности и составе населения, природных особенностях региона, его экономической, социальной и культурной жизни, официальных символах», – рассказала заведующая отделом регионоведения Елена Киселёва.

Посетить выставку можно в Региональном центре президентской библиотеки (Псков, улица Профсоюзная, 2, кабинет 204).