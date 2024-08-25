Фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» завершается в Пскове

10:38, 25 августа 2024, ПАИ

Сегодня, 25 августа, в Пскове завершается всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции».

Мероприятия проекта объединили более 170 участников из государственных, муниципальных и любительских коллективов пяти субъектов Российской Федерации (Республика Карелия, Республика Марий Эл, Московская область, Псковская область, Санкт-Петербург), а также специалистов, деятелей культуры и искусства, представителей творческих союзов, волонтеров культуры.

Десять коллективов-участников на одной сцене демонстрировали своё мастерство. Кульминацией фестиваля стало награждение победителей конкурса и гала-концерт, в который вошли лучшие творческие номера коллективов-участников и приглашенных артистов. В их числе – заслуженный коллектив народного творчества ансамбль «Сказ» им. В. Румянцева.

Помимо конкурсной программы в рамках фестиваля прошли две творческие лаборатории, на которых члены жюри смогли обменяться опытом и лично пообщаться с каждым участником. Все участники и зрители смогли посетить выставку традиционных народных инструментов Псковской области «Сохраняя, приумножаем».

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».