Демонтаж старых полов заканчивают рабочие в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове

10:24, 25 августа 2024, ПАИ

Демонтаж старых полов из керамогранитной плитки заканчивается в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

По проекту реставрации будут открыты и приведены в порядок исторические плиты первоначальных полов. Сейчас в уровне плит есть заметные перепады и существенные разрушения.

«По состоянию, цвету и форме камня, открывающегося под современной плиткой, можно проследить разные периоды в устройстве исторических плит», – отмечают специалисты.

Современный пол был устроен во время последнего ремонта собора в 1990-е годы.

Нынешний Троицкий собор, четвертый по счету, был заложен в 1682 году на том же месте, где стояли предыдущие храмы. Строительство было завершено в 1699 году. В 1770 году для укрепления стен здания после пожара построены контрфорсы. В XVII-XVIII веках подклет Троицкого собора стал усыпальницей псковских архиереев. В 1980-е годы вновь освящен придел святого Серафима Саровского.