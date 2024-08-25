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Демонтаж старых полов заканчивают рабочие в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове

Демонтаж старых полов из керамогранитной плитки заканчивается в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Здесь и далее фото из телеграм-канала «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

По проекту реставрации будут открыты и приведены в порядок исторические плиты первоначальных полов. Сейчас в уровне плит есть заметные перепады и существенные разрушения.

«По состоянию, цвету и форме камня, открывающегося под современной плиткой, можно проследить разные периоды в устройстве исторических плит», – отмечают специалисты.

Современный пол был устроен во время последнего ремонта собора в 1990-е годы.

Нынешний Троицкий собор, четвертый по счету, был заложен в 1682 году на том же месте, где стояли предыдущие храмы. Строительство было завершено в 1699 году. В 1770 году для укрепления стен здания после пожара построены контрфорсы. В XVII-XVIII веках подклет Троицкого собора стал усыпальницей псковских архиереев. В 1980-е годы вновь освящен придел святого Серафима Саровского.

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