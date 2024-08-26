Псковичка сыграла партию в шахматы с известным блогером Матвеем Гальченко

13:16, 26 августа 2024, ПАИ

Псковичка Вероника Петрова сыграла партию в блиц против известного блогера Матвея Гальченко на этапе Кубка России, который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе «Студия шахмат Григория Шаранкова» в соцсети «ВКонтакте».

Наибольшую популярность Матвей Гальченко получил из-за конфликта с 14-м чемпионом мира Владимиром Крамником. На данный момент на его Youtube-канале около 130 тысяч подписчиков.

После восьмого тура псковичка имела в своём активе 5,5 очка и занимала 109-е место, но уступила в оставшихся партиях, став 307-й в итоговом протоколе. Отметим, что по ходу турнира Вероника Петрова белыми обыграла женского ФИДЕ-мастера Анастасию Мамонтову из Челябинской области, а также чёрными проиграла Гальченко.

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