Форум для самозанятых «Самолёт-2024» прошёл в Псковской области

12:21, 27 августа 2024, ПАИ

Центр «Мой бизнес» продолжает работать с предпринимателями. В этот раз особое внимание – к самозанятым. На форуме «Самолёт-2024» говорили о том, как собрать команду и работать на увеличение результата, как настроить деловую коммуникацию и удержать клиента.

«Сегодня будет большой интерактив. У нас сегодня два очень интересных спикера. И как раз таки все самозанятые попробуют себя и в роли члена команды. Посмотрят, как нужно управлять командой, работать в команде. Притом что самозанятые, конечно, не могут нанимать на работу персонал, но имеют право собирать команду. Хотим сделать на этом акцент на этом форуме», – уточнила руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

Подробнее о впечатлениях и целях форума смотрите в нашем видеоматериале.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

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