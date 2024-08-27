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Первый замглавы администрации Пскова Ирина Иванова станет гостьей «Оглавления»

Первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 27 августа.

Первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова. Фото: ПАИ

Ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин обсудят с Ириной Ивановой предварительные итоги турсезона, развитие новых городских пространств и локаций, перспективы продвижения Пскова на туркарты страны. Кроме того, разговор пойдёт о том, как продолжают реализовывать дизайн-код в городе, появятся ли в городе новые фишки, привлекающие внимание горожан и гостей города.

Программа «Оглавление» выйдет в прямой эфир в 14:00. Видеотрансляция из студии будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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