Ирина Иванова: Туристический сезон в Пскове стал практически непрерывным

14:10, 27 августа 2024, ПАИ

Туристический сезон в Пскове стал практически непрерывным, отметила первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Нет таких «провалов» по посещаемости, какие случались раньше, например, поздней осенью и зимой. Могу сказать, что путешественники уже сейчас бронируют поездки и номера на новогодние праздники в Пскове», – рассказала Ирина Иванова.

По её словам, увеличение туристического потока хорошо заметно по кафе и ресторанам. «В иное время бронировать столики надо за день–за три. Практически везде полная посадка», – обратила внимание заместитель главы администрации города.

Ирина Иванова отметила, что туристы особенно отмечают чистоту на улицах Пскова, а также качество реставрации объектов культурного наследия. «У людей нет ощущения новодела», – отметила спикер.