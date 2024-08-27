Администрация города: Изображения псковских барсиков нельзя просто так использовать в коммерческих целях

14:24, 27 августа 2024, ПАИ

Изображения псковских барсиков нельзя просто так использовать в коммерческих целях, предупредила первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Есть авторское право, поэтому необходимо заключить соглашение с администрацией Пскова и заплатить определённую сумму за возможность использовать их, например, на открытках, которые затем будут продаваться тем же туристам. Документ заключается на год. Сумма, которую нужно будет внести, абсолютно посильная – до пяти тысяч рублей», – уточнила Ирина Иванова.

По её словам, соглашение с администрацией в первую очередь призвано не допустить кардинального видоизменения образа барсиков.

Псковские предприниматели уже активно обращаются в администрацию за разрешениями использоваться барсиков на сумках, чашках, брелоках, пряниках и другой сувенирной продукции.