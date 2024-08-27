Замглавы администрации города: Колоссальной проблемы с туалетами в Пскове нет

14:32, 27 августа 2024, ПАИ

Колоссальной проблемы с туалетами в Пскове нет, уверена первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Колоссальной проблемы с туалетами в Пскове нет. Туристов по необходимости свободно пускают и в кафе. Есть туалет за Центром семьи. Он работает, если происходят какие-то засоры, «Горводоканал» оперативно их устраняет. Недавно установлен туалет на улице Пушкина ближе к городскому рынку, там осталось только разместить навигацию. Есть туалет у Покровской башни», – перечислила Ирина Иванова.

Она также сообщила о планах разместить туалет в Финском парке.