Уже готов проект по благоустройству набережной Великой от Комсомольской площади до Ольгинского моста

14:38, 27 августа 2024, ПАИ

Уже готов проект по благоустройству набережной Великой от Комсомольской площади до Ольгинского моста, сообщила первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В процессе разработки проект благоустройства набережной Великой от моста до Мирожского монастыря. «Сейчас запрашиваем федеральное финансирование», – уточнила Ирина Ванова.

«В этом году появится архитектурная подсветка на улице Некрасова. «В частности, подсветят здания на Некрасова, 22, Некрасова, 23 и Некрасова, 26, а также Псковский технический лицей и соседнее с ним здание. Сразу уточню, что муниципальные деньги мы можем потратить только на фасады муниципальных зданий», – пояснила Ирина Ванова.

Она также добавила, что на здании администрации города монтаж архитектурной подсветки уже начат.