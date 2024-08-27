Уже готов проект по благоустройству набережной Великой от Комсомольской площади до Ольгинского моста
Уже готов проект по благоустройству набережной Великой от Комсомольской площади до Ольгинского моста, сообщила первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
В процессе разработки проект благоустройства набережной Великой от моста до Мирожского монастыря. «Сейчас запрашиваем федеральное финансирование», – уточнила Ирина Ванова.
«В этом году появится архитектурная подсветка на улице Некрасова. «В частности, подсветят здания на Некрасова, 22, Некрасова, 23 и Некрасова, 26, а также Псковский технический лицей и соседнее с ним здание. Сразу уточню, что муниципальные деньги мы можем потратить только на фасады муниципальных зданий», – пояснила Ирина Ванова.
Она также добавила, что на здании администрации города монтаж архитектурной подсветки уже начат.
Ирина Иванова: Никакого «междусобойчика» при найме сотрудников администрации Пскова нет
Замглавы администрации Пскова: Прошли времена праздников формата «завозим звезду, ставим шашлык»
Уже готов проект по благоустройству набережной Великой от Комсомольской площади до Ольгинского моста