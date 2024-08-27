Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Уже готов проект по благоустройству набережной Великой от Комсомольской площади до Ольгинского моста

Уже готов проект по благоустройству набережной Великой от Комсомольской площади до Ольгинского моста, сообщила первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ирина Иванова. Фото: ПАИ

В процессе разработки проект благоустройства набережной Великой от моста до Мирожского монастыря. «Сейчас запрашиваем федеральное финансирование», – уточнила Ирина Ванова.

«В этом году появится архитектурная подсветка на улице Некрасова. «В частности, подсветят здания на Некрасова, 22, Некрасова, 23 и Некрасова, 26, а также Псковский технический лицей и соседнее с ним здание. Сразу уточню, что муниципальные деньги мы можем потратить только на фасады муниципальных зданий», – пояснила Ирина Ванова.

Она также добавила, что на здании администрации города монтаж архитектурной подсветки уже начат.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 августа 2024

Эксперт назвал самые полезные продукты для сердца
27 августа 2024

Жителей Псковской области наградили в честь 80-летия образования региона
27 августа 2024

Ирина Иванова: Никакого «междусобойчика» при найме сотрудников администрации Пскова нет
27 августа 2024

Замглавы администрации Пскова: Прошли времена праздников формата «завозим звезду, ставим шашлык»
27 августа 2024

Псковский профсоюз принял участие в деловых играх в Анапе
27 августа 2024

Уже готов проект по благоустройству набережной Великой от Комсомольской площади до Ольгинского моста
27 августа 2024

Замглавы администрации города: Колоссальной проблемы с туалетами в Пскове нет
27 августа 2024

Администрация города: Изображения псковских барсиков нельзя просто так использовать в коммерческих целях

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...