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Общество

90% псковских бизнесменов соблюдают дизайн-код вывесок на фасадах

90% псковских бизнесменов соблюдают дизайн-код вывесок на фасадах, рассказала первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Большинство всё-таки имеют представление, что такое дизайн-код. Если сотрудники администрации замечают какой-то несогласованный баннер, то буквально на следующий день выезжают сотрудники контрольного управления и баннер снимают», – отметила Ирина Иванова.

Заместитель главы администрации города также упомянула о дискуссии по унификации облика нестационарных торговых объектов в Пскове.

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