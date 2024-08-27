90% псковских бизнесменов соблюдают дизайн-код вывесок на фасадах

14:44, 27 августа 2024, ПАИ

90% псковских бизнесменов соблюдают дизайн-код вывесок на фасадах, рассказала первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Большинство всё-таки имеют представление, что такое дизайн-код. Если сотрудники администрации замечают какой-то несогласованный баннер, то буквально на следующий день выезжают сотрудники контрольного управления и баннер снимают», – отметила Ирина Иванова.

Заместитель главы администрации города также упомянула о дискуссии по унификации облика нестационарных торговых объектов в Пскове.