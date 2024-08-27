Замглавы администрации Пскова: Прошли времена праздников формата «завозим звезду, ставим шашлык»
Прошли времена праздников формата «завозим звезду, ставим шашлык», уверена первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Ирина Иванова отметила, что сейчас формат городских мероприятий сместился в сторону множества небольших локаций, где каждый находит для себя что-то интересное.
«Но конечно, и большая сцена с приглашёнными артистами людям тоже интересна. Всё должно быть сбалансированно», – подчеркнула Ирина Иванова.
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Замглавы администрации Пскова: Прошли времена праздников формата «завозим звезду, ставим шашлык»
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