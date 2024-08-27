Замглавы администрации Пскова: Прошли времена праздников формата «завозим звезду, ставим шашлык»

14:54, 27 августа 2024, ПАИ

Прошли времена праздников формата «завозим звезду, ставим шашлык», уверена первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ирина Иванова отметила, что сейчас формат городских мероприятий сместился в сторону множества небольших локаций, где каждый находит для себя что-то интересное.

«Но конечно, и большая сцена с приглашёнными артистами людям тоже интересна. Всё должно быть сбалансированно», – подчеркнула Ирина Иванова.