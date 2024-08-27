Ирина Иванова: Никакого «междусобойчика» при найме сотрудников администрации Пскова нет

15:00, 27 августа 2024, ПАИ

Никакого «междусобойчика» при найме сотрудников администрации Пскова нет, заявила первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я больше скажу, у нас все вакансии размещены на одном из профильных агрегаторов. Можно обращаться. На некоторые позиции я лично провожу собеседования. Например, сейчас мы ищем помощника для заместителя администрации Пскова», – уточнила первый замглавы администрации города.

Ирина Иванова также добавила, что зачастую понимание, на какую должность подойдёт тот или иной претендент, приходит именно во время собеседования. «У нас нет задачи залатать дыры, это как раз очень легко, а вот подобрать человека под должность – это совсем другое», – уверена спикер.