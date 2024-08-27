Главные признаки «тихого» рака назвала врач-радиолог

16:22, 27 августа 2024, ПАИ

Одним из ранних признаков, связанных с раком поджелудочной железы, могут быть изменение голоса и увеличение шейных лимфатических узлов, рассказала врач-радиолог отделения радиохирургического лечения открытыми радионуклидами МРНЦ имени А. Ф. Цыба Екатерина Бородавина, сообщается в официальном Telegram-канале НМИЦ радиологии Минздрава России.

По словам эксперта, рак щитовидной железы на начальных этапах не имеет специфических признаков, в то время как некоторые заболевания щитовидной железы человек может заподозрить по характерным жалобам.

У заболевшего раком человека определённое время может наблюдаться нормальный уровень гормонов и объём щитовидки, отметила радиолог.

Врач обратила внимание на незаметность болезни на ранних стадиях и порекомендовала пациентам, особенно находящимся в группе риска, периодически проверять работу щитовидной железы.