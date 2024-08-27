Главные признаки «тихого» рака назвала врач-радиолог
Одним из ранних признаков, связанных с раком поджелудочной железы, могут быть изменение голоса и увеличение шейных лимфатических узлов, рассказала врач-радиолог отделения радиохирургического лечения открытыми радионуклидами МРНЦ имени А. Ф. Цыба Екатерина Бородавина, сообщается в официальном Telegram-канале НМИЦ радиологии Минздрава России.
По словам эксперта, рак щитовидной железы на начальных этапах не имеет специфических признаков, в то время как некоторые заболевания щитовидной железы человек может заподозрить по характерным жалобам.
У заболевшего раком человека определённое время может наблюдаться нормальный уровень гормонов и объём щитовидки, отметила радиолог.
Врач обратила внимание на незаметность болезни на ранних стадиях и порекомендовала пациентам, особенно находящимся в группе риска, периодически проверять работу щитовидной железы.
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