Отделение реабилитации для пациентов с заболеваниями ЦНС откроют в великолукской больнице

12:09, 28 августа 2024, ПАИ

Отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы откроют в Великолукском филиале Псковской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в медучреждении.

В отделении круглосуточного пребывания поставят 25 коек, а также откроют кабинеты для занятий физической реабилитацией, тренажёрный зал, зал механотерапии, кабинет антропометрии и зал интерактивных технологий и тренинга с биологической обратной связью.

В состав реабилитационной команды войдут специалист по физической реабилитации, медицинский логопед, специалист по эргореабилитации, соцработник и медицинский психолог. В медучреждении идёт ремонт отделения, а также специалисты собирают новое современное оборудование и различные тренажёры.