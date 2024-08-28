Операцию по восстановлению целостности кишечника проводят в Псковской областной больнице специалисты из Витебска
Операцию по восстановлению целостности кишечника проводят в Псковской областной клинической больнице специалисты из Витебска, передаёт корреспондент «Первого Псковского».
Обменяться опытом с псковскими врачами белорусские доктора приехали в рамках Дней Витебской области в Пскове. Подробнее об уникальных методиках – в вечернем выпуске новостей на телеканале «Первый Псковский».
Напомним, что Дни Витебской области проходят в Пскове с 28 по 31 августа. Подробнее читайте в специальном сюжете ПАИ.
ПсковГУ и Витебский государственный медицинский университет подписали соглашение об академической мобильности
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко станет гостьей программы «Среда обитания»
Заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Псковской области проходит в правительстве региона
Михаил Ведерников призвал максимально жёстко спрашивать с подрядчиков за ремонт школ