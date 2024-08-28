Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко станет гостьей программы «Среда обитания»
Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 28 августа, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Александра Машкарина станет руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.
Становится ли случаев бешенства в Псковской области больше или меньше, и с чем это связано? Опасность, связанная с клещами, уже прошла в этом году свой пик или успокаиваться рано? Как в этом году изменились показатели качества водопроводной воды в Псковской области и где в регионе самая чистая водопроводная вода? Были ли в этом году проверки в местах продажи арбузов, фруктов? Есть ли у псковичей жалобы на качество грибов, которые продают в городе?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Задать вопросы гостье эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.
ПсковГУ и Витебский государственный медицинский университет подписали соглашение об академической мобильности
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко станет гостьей программы «Среда обитания»
Заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Псковской области проходит в правительстве региона
Михаил Ведерников призвал максимально жёстко спрашивать с подрядчиков за ремонт школ