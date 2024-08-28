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Общество

Восемь очагов бешенства выявили в Псковской области с начала года

Восемь очагов бешенства выявили в Псковской области с начала года, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 28 августа.

Елена Припутенко. Фото: ПАИ

По данным комитета по ветеринарии Псковской области, очаги бешенства выявили в Новоржеском муниципальном округе, а также в Пустошкинском, Себежском и Псковском районах.

«Что касается животных, которые вовлечены в процесс и болеют бешенством, это у нас собаки, коты, енотовидные собаки, лисы. Это то, что в этом году у нас регистрируется. <…> Если говорить о бешенстве как заболевании, то есть ещё другие наименования – это гидрофобия, лисовирусный энцефалит: особо опасная вирусная инфекция, передающаяся главным образом через укусы теплокровных животных со слюной, она проявляется тяжёлым энцефалитом и в конце приводит к смерти», – сказала Елена Припутенко.

Это заболевание имеет глобальный характер и распространено по всему миру. Ежегодно в мире регистрируют десятки тысяч болеющих людей. В России регистрируют единичные случаи: в 2021 году – шесть случаев, в 2022 году – два случая, в 2023 году – один случай. За семь месяцев 2024 года таких случаев не было зарегистрировано, уточнила специалист.

В Псковской области случаи гидрофобии (бешенства у человека) не регистрировались с 1989 года. «Те мероприятия, которые проводятся и ветеринарной службой, и соответственно, Роспотребнадзором, позволяют не допустить развития заболевания у человека. Здесь мы, конечно, говорим о методах профилактики», – заметила Елена Припутенко.

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