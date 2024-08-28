Около 1500 псковичей ежегодно обращаются к медикам из-за укусов диких и домашних животных

18:43, 28 августа 2024, ПАИ

Около 1 500 жителей Псковской области ежегодно обращаются к медикам по поводу укусов, оцарапываний, ослюнений дикими или домашними животными. Из общего количества пострадавших около 25% – дети, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 28 августа.

Если человека оцарапало, укусило животное, которое имеет признаки заболевания бешенством, то требуется вакцинация по безусловным показаниям, то есть обязательная. Как правило, врачи травмпунктов оценивают состояние и принимают решение о курсе вакцинации, уточнила Елена Припутенко.

«Если животное в течение десяти дней остаётся живым и здоровым, то опять же по решению доктора, возможно, и отменить курс, но это всё очень специфично. Даже не взирая, что вы точно знаете, что ваш котик привит от бешенства, но тем не менее вакцинация начинается», – сказала она.

При этом важно каждый год прививать от бешенства своих домашних питомцев, подчеркнула Елена Припутенко.

Также она объяснила, как проявляются признаки бешенства у животных. «Для диких животных что характерно – они теряют свою природную осторожность и выходят к людям, то есть у них проявляется апатия или они могут поселиться в сарае, прийти во двор в деревне. Домашние животные наоборот из ласковых превращаются в агрессивных и в этом плане особенно опасны кошки, которые могут напасть», – отметила специалист.

Если животное всё-таки укусило, то в первую очередь необходимо промыть рану с мылом, а затем обратиться к врачу, заключила Елена Припутенко.