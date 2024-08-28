Где в Псковской области вода не соответствует санитарным нормам, рассказала эксперт

18:23, 28 августа 2024, ПАИ

Вода у городских пляжей на реке Великой в Пскове и реке Ловати в Великих Луках не соответствует санитарным нормам, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 28 августа.

Кроме того, непригодными для купания являются озеро Озерки в Локнянском муниципальном округе и Кислое озеро в Великолукском районе.

«Купальный сезон продолжается. Будьте внимательны, прислушивайтесь к информации», – призвала псковичей специалист.