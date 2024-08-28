Профсоюз организовал праздник для воспитанников Островского центра соцобслуживания
Развлекательную программу в рамках профсоюзной благотворительной акции «Подари ребёнку праздник» организовали для воспитанников Центра социального обслуживания Островского района 27 августа псковские профсоюзы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Председатель Псковской областной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Татьяна Победова, волонтёры Молодёжного совета Псковского облсовпрофа и профактивисты уже второй раз порадовали воспитанников центра. На этот раз детей ждало представление с ростовыми куклами, а также канцелярские товары, сладости и мягкий инвентарь.
«Эта прекрасная традиция приносит радость и создаёт положительные воспоминания у детей», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, поблагодарив областные организации профсоюзов и руководителей учреждений Псковского облсовпрофа за оказание поддержки этой акции. Кроме того, он подчеркнул, что Молодёжный совет проводит благотворительную акцию «Подари ребёнку праздник» уже в течение нескольких лет.
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