День Успения Пресвятой Богородицы в Печорах

Праздничные богослужения в честь Успения Пресвятой Богородицы состоялись в Псково-Печерском монастыре сегодня, 28 августа. Также традиционно прошёл крестный ход вокруг монастыря. Часть этой дороги благодаря трудникам и трудницам разукрасили цветами в честь праздника. Перед выходом к монастырю всех шедших крестным ходом священнослужители и монахи окропили святой водой. За иконой вокруг обители следовали тысячи людей. Подробности – в фоторепортаже Андрея Кокшарова.