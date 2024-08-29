Автомобиль столкнулся с фурой в Псковском районе
Автомобиль Lada Largus столкнулся с фурой и вылетел в кювет в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
ДТП произошло на Ваулиногорском шоссе. Участники происшествия от помощи отказались.
На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>