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Происшествия

Автомобиль столкнулся с фурой в Псковском районе

Автомобиль Lada Largus столкнулся с фурой и вылетел в кювет в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП произошло в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП произошло в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП произошло в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП произошло в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

ДТП произошло на Ваулиногорском шоссе. Участники происшествия от помощи отказались.

На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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