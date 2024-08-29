Женщину сбили на пешеходном переходе в Великих Луках
Водитель автомобиля Renault Fluence допустил наезд на женщину на пешеходном переходе на перекрёстке улиц Некрасова и Карла Либкнехта в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пешехода госпитализировали в медучреждение.
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>