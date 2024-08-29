Женщину сбили на пешеходном переходе в Великих Луках

14:21, 29 августа 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Renault Fluence допустил наезд на женщину на пешеходном переходе на перекрёстке улиц Некрасова и Карла Либкнехта в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пешехода госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.