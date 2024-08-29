Сразу 14 разрядов кандидата в мастера спорта присвоили кудоистам Псковской области

14:55, 29 августа 2024, ПАИ

14 разрядов кандидата в мастера спорта присвоили кудоситам Псковской области, сообщили ПАИ в Федерации кудо Псковской области.

Обновлённый спортивный разряд получили спортсмены с 2004 до 2010 годов рождения из Пскова, Печорского, Псковского, Порховского и Островского районов. Среди них – Алина Алексеева, Милана Ульченко, Никита Генералов, Максим Шариков, Евгений Торгонский, Артём Страшков, Дмитрий Григорьев, Кирилл Ночной, Степан Кондратьев, Роман Гостев, Мария Павлова, Андрей Савельев, Георгий Поварнев и Дарья Ширяева. Все они выполнили новый разряд благодаря удачному выступлению на всероссийских соревнованиях в 2024 году.

Отметим, что пяти спортсменам Псковской области присвоили первый спортивный разряд.

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