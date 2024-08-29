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Студотряд ПсковГУ признали лучшим на межрегиональной студенческой путине

Путинный отряд ПсковГУ «Медведь» взял знамя лучшего студенческого отряда Межрегиональной студенческой путины «Поронайск» в Сахалинской области, а командный состав завоевал звание «Лучшего командира». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Ребята проходили целину на побережье залива Терпения, у юго-восточного берега острова Сахалин. В задачи студентов входило сопровождение процесса приготовления готового рыбного продукта на специализированном заводе.

«Мы работали как один слаженный механизм. У каждого было своё место в работе на конвейере: кто-то занимался разделкой, кто-то – выбивкой, парни чаще всего работали с морозильными шкафами, потому что это сильная физическая работа. В отсутствие рыбы мы занимались хозяйственным работами на территории завода: уборкой рабочих помещений и территории, погрузкой льда и прочими заготовками», – рассказала командир отряда Кристина Грибова.

Отряд «Медведь» состоит из восьми человек и является молодым студотрядом – ему нет ещё года, однако это не помешало ребятам стать первыми.

«Лучший отряд выбирается по совокупности показателей – производственных и комиссарских. Производственные оценивает мастер смены. В них входит качество проделанной работы, её скорость. Комиссарские – это вовлечённость отряда в мероприятия проекта, их организацию и призовые места. Например, участие в творческом фестивале, фотокроссе, создание арт-пространств», – отметила Кристина Грибова.

Именно активное участие в мероприятиях и самоотверженная работа на производстве помогла путинному отряду ПсковГУ показать достойный результат и завоевать своё первое знамя.

«Победа лично для меня – это повод гордости за каждого бойца, который выехал с нами на этот проект, безграничная радость и упавший груз переживаний с плеч. А знамя – это показатель того, что пройденный путь был не зря и оценён по достоинству», – поделилась командир отряд.

Добавим, знамя – это официальный символ студенческого трудового проекта. Оно олицетворяет студотрядовское единство, традиции, трудовые подвиги и гордость сопричастности к РСО.

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