Кавер-группа Radio Band может создать песню о Пскове вместе с народным коллективом «Уграда»

20:16, 29 августа 2024, ПАИ

Кавер-группа Radio Band может создать песню о Пскове вместе с народным коллективом «Уграда», сообщила солистка группы Radio Band, певица Юлия Дмитриева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 августа.

«У меня была такая идея, потому что руководитель нашего псковского фольклорного ансамбля «Уграда» Березина Галина Олеговна – это моя родная тётя. Причём есть обалденная песня, написанная ею же [тётей. – ПАИ] про наш Псков. Я надеюсь, что мы всё-таки это сделаем», – сказала Юлия Дмитриева.

Она объяснила, что при создании песни нужна интересная аранжировка, но группа будет об этом думать.