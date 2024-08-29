Приветственный каравай и испытания техники: визит премьер-министра Белоруссии в Псковскую область

В Псковскую область в рамках официального визита в Россию прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым он посетил выставку-ярмарку белорусской продукции и техники «Витебское подворье», организованную в рамках Дней Витебской области в Пскове, и побывал на выставке муниципалитетов Псковской области «Россия начинается здесь», посвящённой 80-летию образования региона.

Приветственный каравай, испытания белорусской техники и многое другое – в фоторепортаже Валерии Лагуткиной.