Приветственный каравай и испытания техники: визит премьер-министра Белоруссии в Псковскую область

В Псковскую область в рамках официального визита в Россию прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым он посетил выставку-ярмарку белорусской продукции и техники «Витебское подворье», организованную в рамках Дней Витебской области в Пскове, и побывал на выставке муниципалитетов Псковской области «Россия начинается здесь», посвящённой 80-летию образования региона.
Приветственный каравай, испытания белорусской техники и многое другое – в фоторепортаже Валерии Лагуткиной.
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ, 20:17, 29 августа 2024, ПАИ
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