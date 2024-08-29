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Российский писатель Андрей Лисьев передал в дар библиотекам Псковской области свои книги

Российский писатель Андрей Лисьев передал в дар библиотекам Псковской области свои книги. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Российский писатель Андрей Лисьев передал в дар библиотекам Псковской области свои книги. Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

60 книг уже поступило в региональный центр комплектования и каталогизации документов. Скоро они отправятся в муниципальные библиотеки и отдел абонемента библиотеки имени Курбатова.

Написанную в жанре лейтенантской прозы книгу под названием «Не прощаемся» автор представлял в библиотеке имени Курбатова в сентябре прошлого года. На днях в свет вышло её продолжение «За каждый метр».

Отметим, автор дебютировал под псевдонимом Андрей Афантов с книгой «Сатир и муза» в издательстве «Книговек» в 2012 году. Есть три рассказа, опубликованных в сборнике «Точки созидания» в 2015 году. Повесть «Копьё прозрения» издана в составе сборника «Русская фантастика – 2018. Том первый» под настоящим именем. За пару лет до этого отправил синопсис и черновой вариант романа для вселенной «Метро 2033» Вячеславу Бакулину. После необходимых доработок сюжет вылился в книгу «Зима милосердия», ставшую юбилейной (сотой) в серии.

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