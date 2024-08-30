И. о. главврача детской облбольницы придёт на эфир «Серебряного дождя» в Пскове

10:59, 30 августа 2024, ПАИ

30 августа в 14:00 в эфир радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове выйдет программа «Анамнез». Гостем ведущих Ларисы Малковой и Анны Чаплыгиной станет и. о. главного врача Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев.

Он расскажет, какие задачи удалось решить за последние три месяца, есть ли проблемы в формировании команды, кто пополнил врачебный коллектив, по каким новым профилям больница оказывает помощь, как решается вопрос развития паллиативной помощи детям?

Видеотрансляцию программы можно смотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВК»: https://vk.com/paipskov.

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.