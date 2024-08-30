Евгений Васильев: Паллиативная помощь детям была нашим слабым звеном

14:12, 30 августа 2024, ПАИ

Паллиативная помощь детям была нашим слабым звеном, заявил и. о. главного врача Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, в отделении, где лежат дети с тяжёлыми заболеваниями, не хватало «отеческого управления». «Теперь там новый заведующий – опытный доктор. Сейчас туда устраивается ещё один врач. У нас была одна выездная бригада, будет две, чтобы практиковать выезды на дому с той же диагностикой, УЗИ», – рассказал Васильев.

Главврач уточнил, что сейчас в паллиативном отделении постоянно находятся девять детей, многие из них на аппарате ИВЛ. «Мы договорились с Псковской епархией, и к детям, и к их родителям регулярно приезжает священник, беседут с ними, исповедует и причащает», – отметил Евгений Васильев.

Он также уточнил, что в областной больнице теперь есть две игровые комнаты: для детей помладше и детей постарше. «В дневном стационаре неврологического отделения, где всегда очень много детей, планируем тоже сделать игровую комнату – компьютерный зал», – анонсировал Евгений Васильев.