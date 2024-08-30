Псковичи могут принять участие в акции «Подари игрушку ребёнку после операции»

14:34, 30 августа 2024, ПАИ

Псковичи могут принять участие в акции «Подари игрушку ребёнку после операции». Как это сделать рассказал и. о. главного врача Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Когда мы объявили об этой акции, она вызвала ажиотаж, люди присылали игрушки не только из Пскова, но и из районов. Но операций у нас очень много – в день бывает по 20, поэтому коробка с игрушками «улетает» в один день», - поделился Евгений Васильев.

Он уточнил, что желающие привезти в больницу игрушки могут звонить по любому контактному телефону и просто говорить: «Хочу привезти игрушку». «Игрушка должна быть не травмирующей, новой и не мягкой. На мягкой слишком много микроорганизмов. Мы не можем дарить их в хирургическом отделении», - пояснил Васильев, уточнив, что из-за этого в отделении нет даже цветов.